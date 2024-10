La struttura avrà dimensioni imponenti. Keystone

Il colosso del commercio online controllato da Migros ha posto la prima pietra di un centro logistico a Neuenburg am Rhein (D), nel Baden-Württemberg, in cui lavoreranno in futuro 1000 dipendenti.

SDA

La struttura avrà un'area di stoccaggio di circa 90'000 metri quadrati, ha indicato oggi l'azienda. L'apertura del primo magazzino è prevista per l'estate del 2025. Alla fine le capacità corrisponderanno all'incirca a quelle dell'attuale centro di Wohlen, nel canton Argovia.

Il progetto di Neuenburg è attualmente una priorità assoluta, soprattutto perché le procedure per la costruzione delle unità elvetiche previste a Utzenstorf (BE) e Rafz (ZH) richiedono ancora tempo, fa sapere la dirigenza. La posizione del centro tedesco – a 30 chilometri da Basilea – viene considerata ideale: da lì si possono infatti effettuare rapidamente le consegne in Svizzera, ma anche in Germania o in Francia.

Migros, proprietaria di Galaxus, ha dato la sua approvazione per la prevista espansione. Malgrado il programma di ristrutturazione e di risparmio in cui è impegnato il gigante del commercio al dettaglio alla filiale è stato assicurato un finanziamento fino al 2029. Un'analisi ha infatti mostrato che l'ulteriore sviluppo mirato dell'attività online nel mercato europeo è da considerare promettente.

hm, ats