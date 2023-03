Redditività in calo per Galenica nel 2022

Galenica è un marchio ben noto in Svizzera. Keystone

Redditività in calo nel 2022 per Galenica.

il gruppo bernese – presente anche in Ticino – attivo nella distribuzione dei farmaci e nella gestione di farmacie ha realizzato un risultato operativo Ebit di 201 milioni e un utile netto di 166 milioni di franchi, in flessione rispettivamente del 6% e del 5% rispetto all'esercizio precedente, un periodo che aveva però beneficiato dell'impatto positivo della vendita di prodotti legati al coronavirus.

Stando ai dati diffusi oggi il fatturato – dato peraltro già noto da gennaio – si è attestato a 4,01 miliardi (+5%), superando per la prima volta la soglia dei quattro miliardi. Per l'anno in corso il gruppo prevede un'ulteriore crescita. Intanto il dividendo sarà aumentato a 2,20 franchi (2,10 franchi in precedenza).

La borsa ha reagito con scarso entusiasmo: nel corso della giornata il titolo Galenica è arrivato a perdere sino al 2%. Dall'inizio dell'anno il corso è sceso del 4%, mentre sull'arco di un anno la performance è positiva: +11%.

Galenica fa risalire la sua storia al 1927, quando a Clarens (VD) 16 farmacie romande fondarono una centrale di acquisto comune, denominata Collaboration Pharmaceutique, con l'obiettivo di contrastare le misure di boicottaggio dei grossisti. In seguito la società si spostò a Berna, ampliò l'attività e cambiò la ragione sociale in Galenica, che deriva dal nome del medico greco Galenico, vissuto nel secondo secolo dopo Cristo. Sono poi seguiti decenni di espansione e cambiamenti. L'azienda, quotata in borsa dall'aprile 2017, alla fine di dicembre 2022 contava 7600 dipendenti.

hm, ats