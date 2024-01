Casimir Platzer è stato un volto conosciuto durante la pandemia. Keystone

Finirà in giugno la presidenza di GastroSuisse di Casimir Platzer, figura salita alla ribalta in particolare durante il periodo della pandemia e delle relative restrizioni anti-Covid.

Lo ha indicato lo stesso numero uno della federazione del ramo alberghiero e della ristorazione, confermando una notizia in tal senso diffusa oggi dalla SonntagsZeitung attraverso l'intervista a un altro operatore del ramo, il presidente di Hotelleriesuisse Martin von Moos.

Sulla base degli statuti di GastroSuisse lo spazio per un quarto mandato ci sarebbe, a patto di avere una maggioranza qualificata dei delegati, ha spiegato Platzer a Keystone-ATS. Il dirigente ha detto però di non voler apparire una persona incollata alla poltrona. Albergatore a Kandersteg (BE), Casimir Platzer è alla testa dell'associazione dal 2014.

hm, ats