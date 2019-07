Gb: Itv e Bbc lanciano sfida a Netflix

Netflix vedrà aumentare la concorrenza in Gran Bretagna (foto d'archivio) Source: KEYSTONE/AP/ELISE AMENDOLA

La Bbc e Itv, canale televisivo free-to-air britannico, lanciano la sfida a Netflix. BritBox, il servizio che arriverà nel quarto trimestre 2019, apre una guerra dei prezzi offrendo la sua programmazione a 6 sterline al mese contro le 9 del colosso americano.

Un analogo esperimento è stato portato nel 2017 in Nord America e ora ha 650'000 abbonati. Itv, si legge in una nota pubblicato sul sito del gruppo televisivo, deterrà il 90% del capitale della nuova impresa e nominerà la maggioranza del cda, mentre la Bbc deterrà il restante 10% e avrà un'opzione da acquisire azioni aggiuntive fino al 25%.

BritBox sarà guidata da Reemah Sakaan, Group Director ITV SVOD, che riporterà al direttore di Itv Kevin Lygo. Il regolatore delle comunicazioni britannico Ofcom ha dato un via libera provvisorio.

«L'accordo è un momento cruciale – commenta Carolyn McCall, Ceo di ITV – BritBox sfrutta questo nuovo flusso di entrate per le emittenti del servizio pubblico del Regno Unito». «Le discussioni continuano con altri partner di contenuti e distribuzione e non vediamo l'ora – prosegue – di fare ulteriori annunci nei prossimi mesi». BritBox, oltre ad accedere all'archivio di Bbc e Itv avrà contenuti originali e «il primo nuovo spettacolo dovrebbe essere presto commissionato e sarà disponibile per i telespettatori BritBox dal 2020».