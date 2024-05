Geberit soffre per il rallentamento dell'industria edilizia in ampie parti d'Europa. Keystone

Contrazione del giro d'affari e degli utili per Geberit nel primo trimestre, sulla scia del rallentamento dell'industria edilizia in ampie parti d'Europa.

Il produttore sangallese di impianti sanitari ha realizzato un fatturato di 837 milioni di franchi, in calo del 6,2%, indica un comunicato diramato oggi. Al netto dei cambi la flessione si limita all'1,4%.

L'utile operativo a livello EBITDA è sceso del 7,0% a 275 milioni, con il relativo margine diminuito di 30 punti base al 32,8%, ma ancora chiaramente superiore all'obiettivo di un 28-30%. L'utile netto è calato dell'11,4% a 190 milioni.

Le cifre presentate si situano nella fascia alta delle attese degli analisti.

Come di consueto in questo periodo dell'anno, Geberit non fornisce ancora una previsione concreta per l'intero esercizio. Tuttavia, le stime per il 2024 non sono cambiate in modo significativo rispetto alla pubblicazione dei dati annuali del 2023 a marzo. Nel complesso, si prevede ancora un calo dell'attività del settore edile.

L'azienda ha annunciato oggi anche un nuovo programma di riacquisto di azioni con un volume massimo di 300 milioni di franchi. Il lancio avverrà nel terzo trimestre dopo la conclusione dell'attuale programma.

