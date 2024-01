La stazione di pompaggio Tierfed a Linthal (GL). (Foto d'archivio) Keystone

Una caduta di massi ha danneggiato ieri un trasformatore della stazione di pompaggio del mega impianto di pompaggio e turbinaggio Linth-Limmern a Linthal (GL). La stazione è ferma fino a nuovo avviso e si registra una perdita di olio nel fiume Linth.

Delle rocce hanno sfondato una rete di sicurezza sopra la stazione e un masso ha danneggiato un trasformatore, ha reso noto oggi il gruppo Axpo, gestore della centrale.

A causa del danno al trasformatore, la stazione di pompaggio in località Tierfed è stata fermata in attesa della sostituzione della rete di sicurezza. Axpo sta valutando l'entità del danno e la probabile durata dell'arresto.

Olio nel fiume Linth

Ancora non è chiaro quanto olio sia fuoriuscito nella Linth. I pompieri hanno messo in atto diverse misure per fermare l'olio nei bacini di compensazione dell'impianto. Uno sversamento di olio è stato segnalato ieri anche alla foce della Linth nell'Obersee vicino a Schmerikon (SG), a più di 50 km di distanza.

È in corso un'indagine per stabilire se questo inquinamento sia legato alla perdita di olio della stazione di pompaggio.

In funzione dal 2017, la centrale di pompaggio e turbinaggio Linth-Limmern, nel canton Glarona, è il più grande impianto idroelettrico della Svizzera e più produrre 1460 Megawatt di corrente.

L'opera comprende un impianto di pompaggio sotterraneo che porta l'acqua dal bacino di Limmern (a 1860 metri di quota) al Muttsee, 630 metri più in alto. La stazione di pompaggio Tierfed si trova più a valle, a circa 900 metri di quota.

pl, ats