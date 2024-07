La voglia di vacanze è sempre tanta. Keystone

In materia di vacanze gli svizzeri continuano a concedersi di più rispetto a quanto facessero prima della pandemia: stando all'operatore viaggi Tui Suisse la disponibilità a spendere è superiore di circa il 10-20% a quella del 2019.

SDA

Questo è dovuto essenzialmente a tre motivi, ha indicato il direttore dell'azienda, Philipp von Czapiewski, in un evento odierno per i media.

A suo avviso solo una piccola parte è da ascrivere all'aumento generale dei prezzi; «le ragioni principali sono le categorie di qualità superiore – in altre parole, le persone che prima prenotavano una vacanza in un hotel a quattro stelle ora sono più propense a concedersi un soggiorno in un albergo a cinque stelle – e la maggiore durata media del soggiorno».

Secondo l'esperto ciò ha a che fare con le esperienze vissute durante il periodo del Covid, quando le persone non potevano viaggiare e dedicarsi alle proprie passioni. «La pandemia è stata un catalizzatore per l'attenzione al tempo libero e al relax», sostiene il dirigente.

Prenotazioni di nuovo sul lungo periodo

La situazione si sta sempre più normalizzando sul fronte delle prenotazioni, che sono tornate a essere sul lungo periodo. E le prospettive in materia di ricavi sono molto positive. «Questo vale sia per l'estate che per l'inverno», puntualizza lo specialista.

Una tendenza attuale è lo spostamento dai classici periodi di vacanza verso la bassa stagione. «Naturalmente il periodo di maggiore affluenza rimane quello estivo, ma c'è un crescente interesse verso l'autunno», conclude von Czapiewski.

hm, ats