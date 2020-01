Officine elettriche dell'Engadina, costi mai così bassi

Buone notizie per le Officine elettriche dell'Engadina (OEE) di Zernez: nell'esercizio 2018/19 hanno prodotto più elettricità rispetto all'anno precedente, a un costo mai così basso: oltre quattro centesimi in meno. Source: Officine elettriche dell'Engadina

Nell'esercizio 2018/19 le Officine elettriche dell'Engadina (OEE) di Zernez hanno prodotto più elettricità rispetto all'anno precedente, a un costo mai così basso: oltre quattro centesimi in meno.

Come annunciato dalla società oggi, l'aumento della produzione di energia elettrica ha avuto un effetto benefico sui costi, fino a sfiorare i 4,33 centesimi per chilowattora (kWh). In totale nell'ultimo anno di esercizio le Officine hanno prodotto 1,3 miliardi di kWh, contro gli 1,2 miliardi dell'anno precedente.

Grazie alla maggiore produzione di elettricità i Comuni concessionari e il Cantone dei Grigioni hanno potuto incassare canoni per i diritti d'acqua per un totale di 19,5 milioni di franchi svizzeri. Nell'esercizio precedente tali introiti ammontavano a 18,2 milioni di franchi.

Le Officine elettriche dell'Engadina rappresentano una tipica «centrale partner». Si tratta di impianti che cedono tutta l'energia a soci azionisti, che poi rimborsano i costi annuali. I maggiori azionisti delle OEE sono la BKW Energie di Berna, con una partecipazione del 30% nel capitale sociale, davanti ad Alpiq (22%). Il Cantone dei Grigioni detiene il 14%.