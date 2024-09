Con il cambio d'orario del 15 dicembre i collegamenti fra Coira e St. Moritz saranno più veloci. Keystone

A partire dal 15 dicembre verranno revocate le misure introdotte dalla Ferrovia retica (FR) a seguito della carenza di macchinisti. Inoltre le trasferte in treno fra Coira e St. Moritz si accorceranno di sette minuti.

SDA

A inizio 2024 la FR aveva comunicato la sostituzione del 3% dei suoi servizi ferroviari con autobus a causa della carenza di macchinisti. Le misure sarebbero durate fino al cambio d'orario.

Stando a un comunicato odierno, le promesse vengono mantenute. L'azienda di trasporto scrive che entro il 15 dicembre il numero dei macchinisti tornerà al livello necessario per annullare gli adeguamenti. Durante l'estate oltre 50 di loro si trovavano contemporaneamente in formazione. Con abbastanza personale, la FR potrà tornare anche ad offrire i viaggi nostalgici con treni a vapore.

Collegamenti più veloci

Con la nuova griglia oraria ci saranno anche vantaggi sui tempi di percorrenza fra Coira e St. Moritz. Il viaggio durerà infatti sette minuti in meno.

Grazie all'apertura del nuovo tunnel dell'Albula, con un conseguente aumento della velocità, e all'ottimizzazione dei binari in Val Bever, da metà dicembre la pausa a St. Moritz sarà di soli 14 minuti, invece che i precedenti 62. Per questo questo collegamento si necessiterà un convoglio in meno, ha spiegato Simon Rageth, portavoce della Ferrovia retica (FR), interpellato da Keystone-ATS.

anve, ats