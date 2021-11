Grano panificabile: un terzo in meno e più caro per il maltempo

Pane e altre specialità al mercato di Berna Keystone

La Federazione dei mugnai svizzeri (FMS) lancia un grido d'allarme: a causa del maltempo registrato nel 2021 sarà disponibile circa un terzo in meno di grano panificabile, ciò che probabilmente porterà ad aumento dei prezzi.

Il raccolto di quest'anno è stato fortemente influenzato dalle eccezionali condizioni meteorologiche della primavera e dai danni causati dalla grandine in estate, indica l'associazione in una nota odierna. Secondo un sondaggio realizzato dall'interprofessione dei cereali Swiss Granum sul raccolto di grano panificabile nel 2021, quest'ultimo dovrebbe raggiungere le 300'000 tonnellate, il 31% in meno circa rispetto allo scorso anno.

La materia prima è inoltre di qualità inferiore rispetto al consueto. In particolare, parte dei chicchi è già germinata, il che ha un impatto negativo sulla qualità.

mh, ats