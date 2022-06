La Grecia chiede un risarcimento da 214 milioni a Novartis

La Grecia chiede un risarcimento a Novartis Keystone

La Grecia chiede a Novartis un risarcimento di 214 milioni di euro per il presunto scandalo di corruzione in cui il gigante farmaceutico svizzero è sospettato di aver venduto i suoi farmaci a prezzi gonfiati.

Lo ha indicato oggi il ministro della sanità greco Thanos Plevris. Quest'ultimo ha dichiarato che la pretesa riguarda i danni morali subiti dallo Stato greco a causa di azioni che la società ha già confessato negli Stati Uniti in merito a tangenti pagate ai medici. Plevris ha aggiunto che Atene si riserva il diritto di presentare ulteriori richieste.

Il gigante farmaceutico renano è accusato di aver oliato gli ingranaggi politici e sanitari tra il 2006 e il 2015 per poter vendere medicinali a un prezzo più elevato di quello di preparati alternativi. Le casse pubbliche avrebbero in tal modo sopportato un onere di circa 3 miliardi di euro. Negli Stati Uniti, l'azienda ha accettato di pagare circa 336 milioni di dollari per fermare le azioni legali.

mh, ats