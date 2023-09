La pubblicità per i prodotti animali dei grandi distributori Coop e Migros aumenta le emissioni di gas serra. (immagine d'illustrazione) Keystone

Greenpeace Svizzera chiede che Coop e Migros la smettano di pubblicizzare prodotti dannosi per il clima e l'ambiente. I grandi distributori, con le loro filiali, sono responsabili del 16% delle emissioni di gas serra legate alla pubblicità in Svizzera.

Uno studio commissionato dall'organizzazione ambientalista all'ufficio di ricerca Infras mostra che la pubblicità causa indirettamente, attraverso l'aumento dei consumi, fino al 7% delle emissioni totali di gas serra in Svizzera.

I due grandi distributori spendono molto denaro in pubblicità: nel 2021 la spesa di Coop ha raggiunto 385 milioni di franchi e quella di Migros 241 milioni. Lo studio mostra inoltre che non tutti i soldi spesi in pubblicità hanno lo stesso effetto sull'ambiente. Un franco di pubblicità per prodotti animali provoca quattro volte più emissioni di gas serra rispetto a un franco per prodotti sostitutivi vegani.

I prodotti animali sono tuttavia pubblicizzati in misura sproporzionata rispetto ai prodotti vegani. Nel 2021, il gruppo Coop ha pubblicizzato prodotti animali con una cifra circa sei volte superiore a quella dei prodotti sostitutivi vegani, il gruppo Migros con una cifra circa tre volte superiore.

Per questo, Greenpeace chiede a Migros e Coop di emanare regolamenti pubblicitari completi e vincolanti. L'obiettivo – scrive l'Ong – è «il divieto di pubblicizzare prodotti dannosi per il clima e per l'ambiente». Detto in soldoni si tratterebbe quindi di vietare la pubblicità della carne in favore di quella per i prodotti vegani.

