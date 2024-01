Grifols è al centro di un caso finanziario a livello internazionale. Keystone

Grifols, l'impresa farmaceutica catalana fra i leader globali nella produzione di emoderivati, passa al contrattacco e annuncia azioni legali contro l'hedge fund Gotham City Research.

Il fondo ha accusato l'impresa di «truccare i conti» in un rapporto pubblicato ieri, con la conseguente perdita di 2,2 miliardi di euro, un quarto del valore in borsa della società, in una sola giornata.

Il rapporto «ha provocato un importante danno sia finanziario che di reputazione», segnala Grifols in una nota diffusa oggi in cui torna a difendere «l'integrità» dei suoi conti.

L'hedge fund aveva accusato l'impresa farmaceutica di «manipolare» i suoi stati finanziari per nascondere debito: «Crediamo che le sue azioni probabilmente valgono zero», concludevano gli analisti.

Accuse che Grifols ha ieri negato «in maniera categorica» in comunicazioni alla Commissione nazionale mercato valori (Cnmv) spagnola, che ha apertura di un'inchiesta. Le azioni dell'impresa sono oggi all'insegna della volatilità e sono arrivate a registrare un aumento del 3% nella borsa di Madrid, dopo il crollo di quali il 26% di ieri.

SDA