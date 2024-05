Groupe Mutuel è una realtà importante nel panorama sanitario svizzero. Keystone

Groupe Mutuel rimane in perdita: nel 2023 il terzo più grande assicuratore malattia della Svizzera ha conseguito un risultato negativo per 112 milioni di franchi, peraltro in miglioramento rispetto al rosso di 210 milioni dell'anno prima.

SDA

Sui conti ha pesato il fatto che i premi non sono stati sufficienti per coprire le prestazioni sanitarie, un problema che è comune a tutto il ramo, argomentano i vertici in un comunicato odierno. Il volume dei premi dell'assicurazione malattia di base si è attestato a 4,5 miliardi, a fronte dei 4,2 miliardi dell'anno prima.

Secondo l'azienda è urgente intervenire per evitare un ulteriore aumento dei costi della salute. Il sistema sanitario elvetico viene definito è solido, ma il suo finanziamento non è reputato sostenibile. «Tutti gli attori coinvolti devono lavorare insieme», auspica il Ceo Thomas Boyer, citato nella nota.

Groupe Mutuel è nato nel 1993, ma le sue origini risalgono a un secolo prima, con la fondazione, nel 1890, della prima cellula dell'odierno gruppo, la Fédération valaisanne des Sociétés de Secours Mutuels. Oggi la società ha sede a Martigny (VS), ha 1,4 milioni di affiliati e 29'500 aziende come clienti. L'organico è di 2800 dipendenti.

hm, ats