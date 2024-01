Helvetic Airways punta da tempo sul costruttore Embraer. Keystone

Helvetic Airways espande la sua flotta: in estate la compagnia aerea elvetica avrà a disposizione quattro aerei supplementari, per un totale di 22.

L'obiettivo è garantire la puntualità e la flessibilità della pianificazione dei voli, spiega la società in un comunicato odierno. I velivoli in questione sono Embraer E195-E1, bimotori a reazione con 112 posti, costruiti nel 2011. Per la gestione dei velivoli Helvetic ha firmato un contratto pluriennale con la società americana Azorra, che noleggia gli apparecchi ai vettori aerei.

Nata nel 2003, Helvetic Airways è attiva con velivoli Embraer su rotte di corto e medio raggio, operando collegamenti di linea (per esempio per Swiss) e charter. La società ha sede a Wilen, frazione di Freienbach (SZ), e ha in organico 510 dipendenti.

hm, ats