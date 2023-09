Il gruppo alimentare Hero sta tagliando oltre 50 impieghi nel settore del confezionamento delle marmellate a Lenzburg: lo ha confermato il dipartimento cantonale argoviese dell'economia e dell'interno, confermando una notizia diffusa dai media locali.

Hero è un marchio che ha quasi 140 anni. KEYSTONE/WALTER BIERI

Il governo cantonale è stato informato del licenziamento collettivo, ha indicato il dipartimento a Keystone-Ats.

Stando a quanto affermato dalla Aargauer Zeitung a Lenzburg rimarranno comunque la sede globale della multinazionale e quella dell'entità elvetica del gruppo.

Lo stabilimento di produzione della tradizionale azienda svizzera Hero sarà quindi chiuso. L'azienda ha informato i suoi dipendenti mercoledì alle 14.00, come riportato dall'Aargauer Zeitung (AZ).

L'interruzione della produzione mette a rischio 50 posti di lavoro. È stato quindi soddisfatto il criterio del licenziamento di massa ed è stata aperta una procedura di consultazione.

La presa di posizione di Hero

Interpellata dalla AZ, una portavoce di Hero conferma le informazioni e commenta come segue:

«Hero AG ha avviato una consultazione con tutti i dipendenti in loco sul futuro del sito produttivo di Lenzburg (Svizzera). La consultazione ha lo scopo di consentire all'azienda di prendere la migliore decisione possibile in merito allo stabilimento. Indipendentemente dall'esito della consultazione, il nome Hero non scomparirà da Lenzburg. La sede globale e l'organizzazione Hero Switzerland rimarranno nella città in cui Hero è stata fondata nel 1886».

Fondata 137 anni fa

Al fine di non compromettere l'imminente processo di consultazione, Hero ha dichiarato che non verranno rilasciati ulteriori commenti.

Lenzburg è la sede centrale dell'azienda alimentare, dove attualmente lavorano circa 200 persone - ora un quarto della forza lavoro sarà tagliato.

In tutto il mondo, circa 4.000 persone in 30 Paesi lavorano per Hero. L'azienda alimentare è stata fondata 137 anni fa in Svizzera.

Più di 20 anni fa, la famiglia tedesca Oetker ha rilevato Hero. Oltre alle marmellate, Hero produce anche alimenti per bambini e ragazzi, ravioli e rösti.

