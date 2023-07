La piattaforma immobiliare Homegate Keystone

Gli affitti degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati proposti sulla piattaforma Homegate continuano a salire. Da dicembre 2022 sono aumentati dell'1,8%, precisa un comunicato. Lugano è fra le città che hanno registrato il maggior incremento: +3,7%.

L'anno scorso l'aumento delle pigioni era in parte dovuto agli elevati costi accessori, ora è la carenza di alloggi disponibili a far lievitare i prezzi, si legge nella nota. E non ci sono segnali di rallentamento, visto che l'attività edilizia è in calo e l'immigrazione netta è elevata. L'aumento dei tassi ipotecari inoltre spinge molte persone ad affittare piuttosto che ad acquistare.

Alcuni cantoni hanno registrato una vera e propria impennata degli affitti, come Svitto, dove sono aumentati del 7,4% nella prima metà dell'anno. Anche Zurigo (+4,2%), Vallese e Nidvaldo (entrambi +4,1%) hanno registrato una forte crescita. In controtendenza Zugo (-1,6%), che però aveva ha registrato un picco lo scorso dicembre.

Per quanto riguarda le città, i maggiori incrementi riguardano Zurigo (+8,2%), Lugano (+3,7%) e Ginevra (+2,6%).

L'indice degli affitti è calcolato dalla piattaforma immobiliare Homegate in collaborazione con la Banca cantonale di Zurigo (ZKB).

