Huawei all'assalto di Apple con il telefonino che si piega in tre. (immagine d'illustrazione) Keystone

Huawei presenta il suo nuovo smartphone, il primo capace di piegarsi in tre pezzi e di trasformarsi in un tablet. Il gruppo di Shenzhen, a poche ore dal lancio dell'iPhone 16 di Apple progettato per l'intelligenza artificiale generativa, rilancia con il Mate XT.

SDA

Gli utenti potranno «mettere in tasca un telefono simile a un tablet», ha detto Richard Yu, presidente a rotazione dal quartier generale del gruppo tecnologico cinese, con una scena che ha ricordato quella in cui Steve Jobs svelò nel 2008 il laptop ultrasottile MacBook Air, sfilato da una busta.

E non è stato un caso, perché anche la tempistica è apparsa come un tentativo di mettere in ombra la nuova punta di diamante della casa di Cupertino che vuole aumentare le vendite e tenere il passo nella corsa alla tecnologia.

Per tre anche il prezzo

Mate XT Ultimate Design ha finora ricevuto più di tre milioni di preordini senza costi di prenotazione, con un prezzo a partire da 19.999 yuan (circa 2800 dollari) e un potenziale di richieste stimato in 32 milioni di unità.

Progettato in origine come telefono di lusso per un pubblico di nicchia, il Mate XT è stato pubblicizzato con un elegante design rosso e oro. «Huawei è sempre stata leader nel settore dei telefoni pieghevoli – ha detto Yu durante la presentazione -. Questo è il primo ad essere triplo al mondo. Abbiamo profuso un enorme sforzo per risolvere i problemi di produzione di massa e di affidabilità del prodotto».

Scontro Washington-Pechino

La sfida di Huawei è dimostrare che il gruppo non si è arreso alla stretta hi-tech voluta dagli Usa nell'ambito dello scontro tra Washington e Pechino. Attualmente, la compagnia è il quarto produttore di smartphone in Cina, con 10,6 milioni di unità spedite nell'ultimo trimestre, secondo la società di ricerca Canalys. Sul fronte degli smartphone pieghevoli è il numero uno nel Dragone, con oltre la metà della quota di mercato raccolta nella prima metà del 2024.

Gli analisti sono divisi sul potenziale del telefonino ultrapieghevole: secondo alcuni potrebbe rafforzare la leadership tecnologica dell'azienda. Altri, invece, sono scettici sulla capacità di insidiare Apple nella fascia premium a causa del prezzo e delle scorte disponibili.

Fatto sta che nelle ambizioni di Huawei c'è anche il Suv elettrico Luxeed R7, la seconda auto del marchio co-creato con Chery: potrebbe arrivare sul mercato il primo ottobre al prezzo base di 268.000 yuan (37.600 dollari). «Il crossover può offrire un'esperienza simile alla Model X di Tesla al costo di una Model Y», ha assicurato Yu.

SDA