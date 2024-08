I costi ipotecari sono un tema sensibile per i proprietari di case. Keystone

I tassi ipotecari in Svizzera sono in discesa dall'inizio del mese di giugno. Secondo un'analisi divulgata oggi dal servizio di confronti internet Moneyland.ch, i mutui a tasso fisso a 10 anni non erano in media così convenienti come lo sono ora dal marzo 2022.

Il costo di tale mutuo è al momento infatti dell'1,90%. Poco più di un anno fa, si attestava ancora al 3,04%. In altre parole quindi, i pagamenti degli interessi sono più bassi di oltre un terzo rispetto ad allora.

Come detto, il calo si è verificato soprattutto negli ultimi tempi. «Le ipoteche a tasso fisso a 10 anni sono diventate più a buon mercato di mezzo punto percentuale nello spazio di meno di tre mesi», afferma, citato in una nota, l'analista di Moneyland.ch Felix Oeschger. Dal canto loro, i mutui a cinque anni sono all'1,79% e quelli a due all'1,81%.

Dopo le turbolenze subite dai mercati finanziari all'inizio di agosto, le prospettive sono tornate ad essere rosee. Non è quindi da escludere, fanno notare gli specialisti del servizio di confronti online, che i mutui a tasso fisso possano rendersi protagonisti di un ulteriore ribasso nel corso dei prossimi mesi, o perlomeno restare stabili ai livelli correnti.

Le ipoteche a tasso fisso sono inoltre attualmente più vantaggiose dei mutui Saron, per i quali la media è al 2,09%. Tuttavia, dato che la maggior parte degli addetti ai lavori ipotizza che la Banca nazionale svizzera (BNS) annuncerà un taglio del tasso di riferimento di 0,25 punti percentuali in settembre, è probabile che i mutui Saron scenderanno presto della stessa entità.

