Corsa contro il tempo per Idorsia: in difficoltà finanziarie, la giovane società farmaceutica basilese ha deciso di far slittare l'assemblea degli obbligazionisti prevista per il 30 aprile, perché la dirigenza è ancora in trattative con i creditori.

In un comunicato odierno l'azienda afferma che le risorse finanziarie attualmente disponibili non sono sufficienti per finanziare le proprie attività e rimborsare il prestito obbligazionario convertibile di 200 milioni di franchi alla scadenza del 17 luglio.

Pertanto la società torna a proporre un cambiamento dei termini del prestito: l'obiettivo è un rimborso totalmente o in parte in azioni.

Allo stesso tempo Idorsia ha presentato anche dati sull'andamento degli affari: nel primo trimestre l'azienda renana ha generato un fatturato di 10 milioni di franchi, con entrate derivanti esclusivamente dalla vendita del sonnifero Quviviq.

Per conoscere la reazione della borsa alle informazioni diffuse di primo mattino si dovrà attendere l'apertura del mercato, alle 09.00. In base alla chiusura di ieri l'azione Idorsia vale circa 2 franchi, tanto quanto a inizio gennaio, mentre sull'arco di 52 settimane ha perso il 78%

Idorsia è nata da uno scorporo di attività di Actelion, dopo che questo gruppo, nel 2017, è stato rilevato dal colosso Johnson & Johnson. La società ha sede a Basilea ed è quotata in borsa dal giugno 2017. Nell'ottobre scorso aveva annunciato il taglio di 475 impieghi.

