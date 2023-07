I negozi Ikea sono ormai diffusi in tutto il mondo. Keystone

Il colosso svedese dell'arredamento Ikea celebra oggi gli 80 anni dalla sua fondazione.

Nata come piccola attività per corrispondenza che lo stesso fondatore, Ingvar Kamprad, svolgeva consegnando gli ordini in bicicletta, oggi Ikea è presente in 62 mercati in tutto il mondo con 462 negozi che vengono visitati fisicamente ogni anno da 700 milioni di persone, un commercio online che genera 2,6 miliardi di visite e un team globale formato da 231'000 dipendenti.

«Ikea non potrebbe essere dov'è ora senza i nostri collaboratori, clienti, fornitori, partner e sostenitori», afferma il Ceo Jon Abrahamsson Ring, citato in un comunicato. «Moltissime persone hanno partecipato alla costruzione di ciò che siamo diventati; sono grato a ciascuna di esse e oggi celebriamo insieme questi traguardi. Negli ultimi 80 anni, abbiamo avuto il privilegio di entrare a far parte della vita e delle case della maggioranza delle persone, un ruolo che vogliamo continuare a ricoprire, con umiltà, nei prossimi 80 anni e oltre».

Va anche ricordato che il fondatore Kamprad ha vissuto per oltre 40 anni in Svizzera, nel canton Vaud, e che è stato uno degli uomini più ricchi del pianeta. La Confederazione ha peraltro svolto un ruolo tutto particolare per il colosso svedese: l'ormai storico negozio di Spreitenbach (AG), che ha aperto i battenti nel 1972, è stato infatti il primo del gruppo al di fuori della Scandinavia. Oggi in Svizzera Ikea ha nove negozi, di cui uno in Ticino, a Grancia, aperto nel 1991.

SDA