Cinquanta anni fa Ikea ha aperto a Spreitenbach (AG) il primo negozio al di fuori della Scandinavia. (Immagine d'archivio) Keystone

La filiale svizzera del gigante svedese dell'arredamento Ikea ha chiuso l'esercizio 2022-2023, terminato ad agosto, con un aumento del fatturato del 10,2% a 1,283 miliardi di franchi. La performance è stata favorita dai clienti commerciali e dalle vendite in linea.

I ricavi realizzati via internet rappresentano ormai più di un quarto – 25,7% – del totale, da confrontare al 23,3% dell'anno precedente. «Il continuo sviluppo di tutti i canali di vendita è un obiettivo importante per noi, poiché ci consente di creare un'esperienza di acquisto migliore e più flessibile», afferma, citata in un comunicato odierno, Janie Bisset, direttrice di Ikea Svizzera.

Oltre ai nove punti vendita, che hanno registrato più di 13 milioni di visite, l'azienda con sede a Spreitenbach (AG) che quest'anno festeggia il mezzo secolo di vita, è presente anche nei centri delle città di Coira e Zurigo, dove l'autunno scorso ha aperto due studi di progettazione (plan and order point). Un decimo negozio a Riddes, nel Basso Vallese, dovrebbe essere operativo all'inizio del prossimo anno.

Nel corso dell'esercizio 2022-2023, l'azienda ha dovuto far fronte a costi di approvvigionamento più elevati a causa delle interruzioni lungo le catene di fornitura, del rincaro delle materie prime e dei trasporti nonché dell'inflazione.

Poiché per l'anno in corso «si prospettano nuovamente sviluppi economici positivi», Ikea Svizzera intende ridurre i prezzi. Da settembre sono già stati tagliati quelli di 400 articoli e altrettanti dovrebbero seguire nei prossimi mesi. «Faremo il possibile per rendere i prezzi di molti articoli ancora più convenienti», dichiara, sempre citata nella nota, colei che ha preso il posto di Jessica Anderen all'inizio di ottobre.

Nel 1973 Ikea ha aperto proprio a Spreitenbach il primo negozio al di fuori della Scandinavia. L'azienda attualmente ha un organico di circa 3300 persone nella Confederazione.

ns, ats