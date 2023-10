Le tensioni geopolitiche riportano il Bitcoin alla ribalta come "paradiso sicuro". (Foto simbolica) Keystone

Il Bitcoin torna a brillare. La criptovaluta schizza a quasi 35'000 dollari, il livello più alto degli ultimi 18 mesi, guadagnando oltre il 100% dall'inizio dell'anno.

A spingere sono le tensioni geopolitiche che lo riportano alla ribalta come «paradiso sicuro», ma anche la speranza del lancio di un Etf nella criptovaluta.

Dopo il boom del 2021, quando arrivò a valere quasi 68'000 dollari, il Bitcoin ha perso quota con l'aggressiva campagna di rialzi dei tassi di interesse della Fed e con il collasso di Ftx, la piattaforma di criptovalute affondata insieme al suo fondatore Sam Bankman-Fried, passato dall'essere il volto buono nel Far West delle valute digitali a rappresentare tutto il male del settore. Bankman-Fried è ora a processo per una frode miliardaria e rischia fino a 100 anni di carcere.

Alll'inizio del 2023 il Bitcoin valeva meno di 17'000 dollari avendo perso il 75% del suo valore. Il rallentamento dell'inflazione ha spinto però gli investitori a guardare alla criptovaluta con ritrovato interesse. Il tracollo di Silicon Valley Bank, la banca specializzata in tech, ha convinto anche gli scettici sulla bontà e la sicurezza del Bitcoin, trainando gli investimenti della criptovaluta.

Di recente le tensioni geopolitiche, con le guerre in Israele e Ucraina, hanno spinto le quotazioni, aiutate anche dallo sperato e atteso via libera agli Etf in Bitcoin, che rappresentano una nuova strada per investire nella criptovaluta. Una strada che consente un ingresso nel mondo cripto più facile e con meno rischi.

Il disco verde delle autorità americane non è ancora arrivato ma le chance che possa arrivare nei prossimi mesi sono aumentate alla luce delle recenti vittorie incassate da alcuni manager di fondi cripto. La Corte di Appello del Distretto di Columbia ha infatti ordinato alla Sec di rivedere la sua precedente decisione sull'Eft in Bitcoin di Grayscale, che si era vista respingere la sua domanda lo scorso anno sulla scia dei timori sulle tutela offerte agli investitori.

Nonostante il rimbalzo, i critici avvertono, che il Bitcoin è ancora una scommessa rischiosa. Gli esperti lo definiscono infatti la «classe di asset più volatile» come dimostrato dalle sue fluttuazioni di valore imprevedibili. E invitano gli investitori a fare attenzione perché il rischio è quello di perdere in tempi rapidi il proprio investimento.

