Il Ceo di Goldman Sachs David Solomon Keystone

David Solomon è alle prese con le critiche interne e una pubblicità negativa all'esterno ma per ora l'amministratore delegato di Goldman Sachs mantiene il sostegno del consiglio di amministrazione e di alcuni dei maggiori azionisti della banca.

Solomon sta attraversando uno dei periodi più difficili dei suoi cinque anni alla guida di Goldman fra i profitti in calo, le tensioni interne e una copertura mediatica negativa.

Il dissenso fra i dipendenti e la copertura mediatica, riporta il Financial Times, saranno discussi alla riunione del consiglio di amministrazione del mese prossimo.

Ma al momento comunque Solomon non ha nulla da temere: il consiglio di amministrazione non appare scosso dalle critiche interne ed esterne, e non sembra intenzionato a procedere in alcuno modo nei suoi confronti.

SDA