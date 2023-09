Negli ultimi anni le remunerazioni reali sono scese, sostiene l'ASIB. Keystone

L'Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB) rivendica per il 2024 un aumento salariale del 5% per tutti i dipendenti degli istituti, di modo da andare al di là di una semplice compensazione dell'inflazione.

I lavoratori hanno dovuto accettare forti perdite reali dei loro stipendi negli ultimi anni, argomenta l'organizzazione in un comunicato odierno. L'inflazione stimata al 2% e i prossimi rincari degli affitti e dei premi di assicurazione malattia porteranno nel 2024 a un ulteriore aumento del costo della vita.

Pertanto soprattutto i dipendenti i cui salari non sono stati aumentati per diversi anni dovrebbero ora ricevere una retribuzione maggiore, sostiene l'ASIB. Concretamente la remunerazione di chi guadagna meno di 120'000 franchi all'anno dovrebbe salire di almeno 6000 franchi. Le banche sono invitate ad applicare una politica salariale attraente e percepita come equa.

