Implenia cede alcune attività in Norvegia (foto d'archivio) Keystone

Implenia cede delle attività di manutenzione di 118 banchine per traghetti e la messa in sicurezza delle pareti rocciose in Norvegia.

L'acquirente, una filiale della norvegese Presis Infra, rileverà i 19 dipendenti così come le attrezzature e i macchinari. L'importo della transazione non è stato reso noto.

La cessione di queste attività nel nord del paese permette al gruppo di costruzione di «continuare a concentrarsi sul suo portafoglio principale», ha comunicato oggi Implenia.