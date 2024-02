Le imprese elvetiche si difendono meglio dai problemi finanziari. Keystone

Le aziende svizzere si trovano in condizioni finanziarie migliori rispetto a quelle del resto d'Europa.

Ciò è dovuto in parte alla struttura di indebitamento conservativa praticata nella Confederazione, stando a uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza Alvarez & Marsal (A&M).

L'anno scorso il 6,9% delle imprese elvetiche si trovava in difficoltà finanziarie, una quota in lieve calo rispetto al 2022. A livello continentale invece quasi una società su dieci aveva problemi di soldi: il dato è salito ai livelli più alti dopo la pandemia, sottolineano gli esperti.

«Le aziende europee sono sotto pressione da tutti i lati, poiché la domanda è in calo e i costi di finanziamento sono in crescita», si legge nel rapporto. Con l'aumento dell'inflazione gli utili tendono a scendere, mentre i costi del lavoro e dell'energia continuano a salire. Allo stesso tempo, il rialzo dei tassi di interesse sta indebolendo i bilanci delle aziende: il 31% delle ditte europee presenta un bilancio debole. A essere sotto pressione sono in particolare le imprese legate al consumo, per esempio quelle del settore dei media e dell'intrattenimento, ma pure quelle della moda.

Secondo l'analisi, le aziende tedesche se la passano particolarmente male: il 15% è in difficoltà, un dato significativamente superiore al 9% del 2022. La situazione economica è ulteriormente peggiorata nel 2023, soprattutto nel settore immobiliare e delle costruzioni ad alta intensità di capitale.

Anche molte aziende dei paesi nordici e del Benelux sono in difficoltà (valori rispettivi: 11% e 12%) e lo stesso può dirsi di Irlanda e Spagna (entrambe al 12%). Solo nell'Europa dell'Est la quota di imprese che devono affrontare momenti non facili è (lievemente) inferiore a quella svizzera.

Secondo A&M le società elvetiche sono «sorprendentemente resistenti» rispetto agli standard europei. Insieme alla Francia (8,0%), la Svizzera è l'unica nazione o regione fra quelle analizzate in cui la situazione finanziaria delle imprese è migliorata rispetto all'anno precedente.

Per realizzare la sua ricerca A&M ha esaminato le condizioni di di 4700 imprese in 33 stati europei, di cui 159 nella Confederazione.

hm, ats