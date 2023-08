L'inflazione in Svizzera in luglio è scesa all'1,6% (foto d'archivio) Keystone

L'inflazione ha continuato a diminuire in Svizzera nel mese di luglio. I prezzi delle importazioni, in particolare, sono recentemente diminuiti in modo significativo.

I prezzi dovrebbero tuttavia, registrare prossimamente un'accelerazione, a causa del previsto aumento degli affitti. La Banca Nazionale Svizzera dovrebbe quindi rimanere all'erta.

Il rincaro a luglio è sceso all'1,6% su base annua dopo l'1,7% di giugno, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Il calo è stato più o meno quello previsto. Gli economisti intervistati dall'agenzia AWP avevano stimato un dato compreso tra l'1,5 e l'1,6%.

Nei primi due mesi del 2023, l'inflazione in Svizzera era ancora salita al 3,4% a causa dell'aumento dell'elettricità e dei trasporti aerei, ma da allora è in forte calo. A giugno è scesa sotto la soglia del 2% per la prima volta da gennaio 2022.

Tuttavia, a luglio i prodotti indigeni costavano ancora il 2,3% in più rispetto a un anno prima, mentre i prodotto importati costavano lo 0,6% in meno. Lo zoccolo dell'inflazione, che esclude i beni volatili come generi alimentari, energia e carburante, è scesa all'1,7 dall'1,8%.

Prezzi che salgono, prezzi che scendono

Rispetto al mese precedente, l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) è sceso dello 0,1% a 106,2 punti. Secondo l'UST, il leggero calo è dovuto a vari fattori, tra cui la riduzione dei prezzi di abbigliamento e calzature nell'ambito dei saldi stagionali.

Anche i prezzi dei trasporti aerei e dei viaggi forfetari internazionali sono diminuiti. Al contrario, i prezzi del settore paralberghiero e quelli del noleggio di veicoli personali sono aumentati.

Con il valore attuale di inflazione, la Svizzera rimane ben al di sotto di quello dell'Eurozona, dove recentemente è stato misurato un tasso del 5,3%.

Quali le cause di queste variazioni?

Secondo l'economista di UBS Florian Germanier, parte del calo dell'inflazione ha ragioni principalmente statistiche ed è chiamato effetto base. Ad esempio, i prezzi dell'energia erano aumentati bruscamente con la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina – ora questi effetti stanno gradualmente uscendo dalle statistiche.

In prospettiva, nei prossimi mesi si prospettano diversi fattori inflazionistici. Con l'aumento del tasso di interesse di riferimento, ad esempio, molti svizzeri dovranno sostenere costi di affitto più elevati a partire dall'autunno. In seguito, l'aumento delle tariffe elettriche – i fornitori di energia possono adeguarle solo a fine anno – fornirà un ulteriore impulso.

Secondo David Marmet, economista della Banca cantonale di Zurigo (ZKB), l'inflazione raggiungerà probabilmente il suo minimo dell'1,5% in agosto. A partire da novembre, tuttavia, a causa dei fattori citati, l'inflazione tornerà a superare la soglia del 2%.

La BNS potrebbe ancora agire in settembre

«Su base annua da luglio 2021, l'inflazione è aumentata del 2,5% e rimane quindi su una tendenza di medio termine superiore all'obiettivo del 2% della BNS», avverte Arthur Jurus, direttore degli investimenti della banca privata Oddo BHF Svizzera.

Quest'ultimo rimane inoltre prudente per il futuro, «a causa degli affitti che saranno rivisti al rialzo nel quarto trimestre». Poiché l'istituto di emissione svizzera prevede un'inflazione media del 2,2% nel 2023 e nel 2024, è probabile che in settembre aumenti ancora il suo tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 2%, ha aggiunto Jurus.

Anche gli analisti di Capital Economics sono sulla difensiva, ritenendo che l'inflazione «difficilmente rallenterà ancora molto quest'anno». Anche se i prezzi si sono allineati all'obiettivo di stabilità difeso dalla BNS, quest'ultima dovrebbe effettuare un'ultima stretta di 25 punti base a settembre, hanno sottolineato in un commento. Di fronte a un nuovo rallentamento dell'inflazione nel 2024, la BNS potrebbe abbassare il tasso di riferimento a partire da marzo.

La maggior parte degli economisti prevede per quest'anno un tasso di inflazione medio compreso tra il 2,1% e il 2,5%. Nel 2024, l'accelerazione dei prezzi dovrebbe esaurirsi, con previsioni tra l'1,2% e il 2,2%.

al