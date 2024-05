Ecco come calcolare il nuovo premio di cassa malati se passa l'iniziativa del PS

Molto dipenderebbe dalle modalità di applicazione dell'iniziativa. Keystone

Se il popolo svizzero dovesse accogliere l'iniziativa che vuole limitare a un massimo del 10% del reddito i premi delle casse malati ci sarà da guadagnare a livello personale?

Per stabilirlo la RTS ha ideato un calcolatore. Lo strumento messo online stamani (reperibile all'indirizzo https://www.rts.ch/info) permette di avere un'idea dell'impatto che la modifica costituzionale avrebbe sul bilancio di ciascuna economia domestica.

I giornalisti della radiotelevisione romanda ricordano peraltro che il Parlamento avrebbe un largo margine di manovra nell'applicare il testo dell'iniziativa, che nella sua parte più importante recita: «I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10% del reddito disponibile».

Si tratterà pertanto di stabilire quale premio prendere in considerazione e cosa si intenda con reddito disponibile.

Per il suo strumento RTS ha scelto due scenari. Il primo calcola la riduzione sulla base del premio standard (franchigia di 300 franchi, copertura infortuni e libera scelta del medico); il secondo utilizza il premio medio effettivamente pagato dagli assicurati, che è notevolmente inferiore.

Ecco come vengono calcolati i premi

Per il reddito disponibile i cronisti si sono basati sulla definizione utilizzata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per stimare i costi dell'iniziativa: si è preso il salario netto (senza contributi sociali), più il 20% del patrimonio netto, togliendo poi 7000 franchi per ogni figlio minorenne e 3500 franchi per le famiglie monoparentali.

Va notato che i promotori puntano per contro a basare il sistema sul reddito imponibile, quindi con più detrazioni, e a utilizzare l'ammontare del patrimonio come tetto massimo.

Molto quindi dipenderebbe dalle scelte del parlamento, in caso di via libera del popolo. Nel frattempo però lo strumento della RTS può dare un aiuto ad avere un'idea perlomeno grossolana di quanto potrebbe succedere. Il calcolatore mette in primo piano i cantoni romandi, ma offre risultati anche per tutte le altre regioni del paese, Ticino e Grigioni compresi.

