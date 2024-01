Interroll è una realtà ben radicata in Ticino. Keystone

Affari in calo nel 2023 per Interroll: la società con sede a Sant'Antonino che opera a livello mondiale nel settore dell'automazione dei processi logistici e di lavorazione ha visto i ricavi scendere (rispetto all'anno prima) del 16,3% a 556 milioni di franchi.

In valute locali la flessione è dell'11,7%, ha indicato stamane l'azienda. In diminuzione risultano anche le nuove commesse, calate a 520 milioni (-9,2%, pari a -3,9% senza l'effetto dei cambi). Sui conti ha influito il franco forte, ma non solo: nel primo semestre la domanda è stata debole sopratutto in Europa, mentre nella seconda parte dell'anno il rallentamento economico generale si è intensificato.

La dirigenza parla comunque di un buon risultato conseguito nell'ambito di un quadro impegnativo: l'utile operativo a livello Ebit ed Ebitda è atteso solo leggermente inferiore di quello del 2022 e del 2021. I dettagli saranno comunicati nella conferenza stampa di bilancio in programma il 15 marzo.

«L'anno scorso siamo riusciti a conquistare nuovi clienti in un contesto difficile grazie alla nostra leadership nell'innovazione e alla nostra presenza sul mercato globale», afferma il CEO Ingo Steinkrüger, citato in un comunicato. «Nonostante le difficili condizioni di mercato abbiamo ottenuto una buona redditività».

«Attualmente osserviamo che i fattori fondamentali di crescita sono intatti, ma non si può escludere che la situazione economica e geopolitica ci ponga ulteriori sfide nel prossimo futuro», prosegue il manager 52enne tedesco diplomato in ingegneria. «Con le nostre soluzioni, siamo perfettamente allineati con le esigenze del mercato e quindi attrezzati in modo ottimale per la ripresa».

La reazione della borsa alle novità odierne è stata negativa: nella prima di contrattazione il titolo Interroll è arrivato a perdere oltre il 6%.

Fondata nel 1959, Interroll è quotata in borsa dal 1997 e nel 2022 (ultimo dato comunicato) contava in media circa 2500 dipendenti. L'impresa fornisce rulli di trasporto, motori e azionamenti per sistemi di trasporto, convogliatori a rulli e smistatori, nonché sistemi di stoccaggio dinamico. I suoi prodotti trovano impiego nei servizi postali e di consegna, nell'e-commerce, negli aeroporti, nonché nell'industria automobilistica, alimentare e della moda. Tra i clienti figurano marchi quali Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Siemens, Walmart e Zalando.

hm, ats