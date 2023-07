La competizione fra Apple e Samsung si fa più serrata. Keystone

L'iPhone di Apple rimane lo smartphone più diffuso in Svizzera, specie fra i più giovani, ma i modelli di Samsung stanno chiaramente recuperando terreno: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dal servizio di confronti internet Moneyland.ch.

Il 46% delle 1500 persone interrogate quest'anno utilizzano un dispositivo del gigante tecnologico americano, la stessa quota osservata in un rilevamento precedente del 2021. Il gruppo sudcoreano Samsung si conferma al secondo posto, ma ha sensibilmente conquistato quote di mercato: è passato da 33% al 40%.

Più staccati arrivano i prodotti cinesi di Huawei (8%) e Xiaomi (6%); Nokia è al 3%, e altri marchi quali Google Pixel, LG nonché Motorola sono ancora meno diffusi. I valori cumulati superano il 100% poiché gli svizzeri utilizzano spesso più di uno smartphone: era quindi possibile dare risposte multiple.

Gli esperti di Moneyland.ch ritengono «impressionante» la concentrazione del mercato nella Confederazione, malgrado il gran numero di fabbricanti teoricamente disponibili: l'86% degli svizzeri utilizza apparecchi di Apple e Samsung, se si aggiunge poi Huawei la cifra raggiunge il 94%.

«I consumatori elvetici hanno un potere d'acquisto relativamente alto e tendono verso i modelli più costosi», spiega lo specialista Ralf Beyeler, citato in un comunicato. La tendenza verso modelli più costosi avvantaggia chiaramente Apple e Samsung. «Non rimane molto per gli altri produttori».

Nessuna fifferenza regionale

Nella competizione fra i due giganti non sono state ravvisate differenze regionali. Diverso è invece il discorso in relazione al sesso: le donne preferiscono l'iPhone più degli uomini (48% a 44%), mentre il contrario avviene per Samsung (39% a 41%).

Il cosiddetto «melafonino» è particolarmente popolare tra i 18-25enni: in questa fascia il 66% sceglie Apple, il 29% Samsung. Il costruttore coreano è molto più vicino al concorrente nel segmento tra i 26 e i 49 anni, mentre in quello dei 50-74enni è addirittura per un soffio davanti alla casa californiana.

hm, ats