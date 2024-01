BNP Paribas è stata condannata per pratiche commerciali scorrette. Keystone

Circa 4400 clienti che in Francia avevano sottoscritto ipoteche in franchi svizzeri con la grande banca BNP Paribas possono sperare di ricevere un risarcimento.

Dopo la sentenza di un tribunale del novembre scorso l'istituto dell'esagono ha raggiunto un accordo con le organizzazioni di tutela dei consumatori.

BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF) si è impegnata a offrire ai clienti del prodotto «Helvet Immo» una soluzione nei prossimi mesi, secondo quanto indicato all'agenzia francese Afp dall'associazione consumeristica CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie).

Anche (BNPP PF) ha confermato l'intesa alla stessa fonte. Stando a quanto riferito dal quotidiano Le Parisien la principale banca francese potrebbe procedere a indennizzi per un totale di 600 milioni di euro (circa 560 milioni di franchi).

Nel 2008 e nel 2009 la filiale del gruppo aveva concesso mutui in franchi rimborsabili in euro. I tassi d'interesse in franchi erano inferiori a quelli dei prestiti nella moneta europea, ma gli oneri per i debitori erano saliti alle stelle a causa del massiccio rafforzamento della valuta elvetica.

In novembre una corte francese ha condannato la banca per pratiche commerciali ingannevoli e dissimulazione: questo per aver celato ai clienti, nella sua offerta, gli elevati rischi di cambio del prodotto.

hm, ats