L'apparato statale italiano ha un costo elevato. Keystone

Debito pubblico ancora in aumento in Italia: in ottobre è aumentato di 20 miliardi di euro rispetto al mese precedente, risultando pari a 2981 miliardi, un nuovo massimo storico che è ormai a un soffio dai 3000 miliardi.

Keystone-SDA SDA

Lo rende noto la Banca d'Italia nel suo rapporto odierno sulla finanza pubblica.

Nel periodo in esame è aumentato di 19,8 miliardi il debito dello Stato italiano, mentre quello delle amministrazioni locali è salito di solo 0,1 miliardi.

A titolo di confronto, il prodotto interno lordo (Pil) italiano nel 2023 si è attestato a 2128 miliardi di euro.