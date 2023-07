Julius Bär è un marchio storico del mondo bancario elvetico. Keystone

Primo semestre positivo per Julius Bär, che vede aumentare i ricavi, i guadagni e gli afflussi di denaro.

Stando ai dati diffusi stamani la banca zurighese specializzata nell'amministrazione patrimoniale presente anche sulla piazza di Lugano ha incassato proventi per 2,0 miliardi di franchi, il 9% in più dello stesso periodo del 2022. L'utile netto è salito del 18% a 532 milioni e in progressione (del 14%) è anche il profitto rettificato dopo i costi di ristrutturazione.

A fine giugno i patrimoni amministrati ammontavano a 441 miliardi di franchi, a fronte dei 429 miliardi di fine aprile. Rispetto alla fine di dicembre l'incremento è pari al 4%. Alla crescita ha contributo un arrivo netto di soldi nuovi per 7,1 miliardi di franchi.

I dati relativi agli afflussi e alla massa in gestione sono superiori alle previsioni degli analisti, mentre in relazione agli utili la comunità finanziaria si aspettava qualcosa in più. La reazione della borsa è stata comunque molto positiva: nella prima ora di contrattazioni il titolo Julius Bär è arrivato a guadagnare l'8%.

Fondato a Zurigo nel 1890, Julius Bär – in altri paesi, Italia in primis, l'istituto si presenta anche come Julius Baer – è quotata alla borsa svizzera dal 2005. Oggi è attivo esclusivamente nel private banking. È presente in 12 località elvetiche, fra cui Lugano e St. Moritz (GR), e ha anche numerose sedi all'estero. L'organico comprende circa 7200 posti di lavoro a tempo pieno, di cui 1300 occupati da consulenti.

hm, ats