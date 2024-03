È stato un anno di normalizzazione per Kühne+Nagel. Keystone

Il gigante della logistica Kühne+Nagel ha accusato nel 2023 una drastica normalizzazione delle attività dopo il boom legato al Covid. Fatturato e utile netto sono in chiaro calo.

Il giro d'affari è crollato del 40% a 23,84 miliardi di franchi, l'Ebit del 49% a 1,90 miliardi e l'utile netto del 48% a 1,46 miliardi, si legge nel rapporto pubblicato oggi. Il gruppo evidenzia costi di ristrutturazione di 53 milioni iscritti nell'ultimo trimestre.

Il consiglio d'amministrazione proporrà agli azionisti un dividendo di 10 franchi per azione, in calo rispetto all'anno precedente.

Le contrazioni registrate si rivelano ancora più nette di quanto previsto dagli analisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP, che prevedevano un fatturato di 24,19 miliardi e un Ebit di 2,01 miliardi.

La direzione di Kühne+Nagel non si è lanciata in pronostici per l'esercizio in corso.

jh