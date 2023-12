La segretaria al tesoro Janet Yellen parla di rischi significativi. Keystone

Il crescente uso dell'intelligenza artificiale (IA) è divenuto un rischio significativo per i mercati finanziari.

Lo afferma il Financial Stability Oversight Council, organo americano presieduto dalla segretaria al tesoro americano Janet Yellen e che unisce le maggiori autorità di regolamentazione finanziaria.

Yellen definisce l'IA una «minaccia che sta emergendo», ma ritiene che le regole attuali possano essere usate per limitare i potenziali rischi. «Sostenere un'innovazione responsabile in questa area può consentire al sistema finanziario di ottenere benefici quali un aumento dell'efficienza, ma ci sono anche principi e regole per la gestione del rischio che dovrebbero essere applicate», afferma la 77enne.

SDA