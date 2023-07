Virgin Money chiude 39 filiali nel Regno Unito. (Immagine d'archivio). Keystone

Nuovo taglio nel mondo delle filiali bancarie britanniche sullo sfondo della rivoluzione dell'home banking, dell'utilizzo dei servizi online e del calo di quelli offerti di persona ai clienti nelle sedi.

Questa volta il piano di ristrutturazione riguarda la banca Virgin Money, che ha formalizzato oggi l'annuncio della chiusura di circa un terzo dei suoi sportelli nel Regno Unito.

L'istituto manterrà aperte in totale 91 filiali, mentre 39 saranno smobilitate, con 255 posti di lavoro a rischio secondo i media. In un comunicato, i vertici aziendali sottolineano come l'afflusso nelle sedi di correntisti e utenti vari sia calato di un ulteriore 43% nel periodo delle restrizioni dettate dalla pandemia di Covid. La direttrice operativa, Sarah Wilkinson, ha comunque assicurato che il management «cercherà opzioni» a sostegno di quanti «più persone possibile» fra gli impiegati coinvolti dal taglio.

Stando a dati diffusi qualche tempo fa da associazioni dei consumatori e sindacati, il totale delle sedi bancarie chiuse dai vari istituti nel Regno fra il 2015 e la fine del 2022 è stato pari a circa 10.000: con un dimezzamento complessivo delle agenzie sparse sul territorio.

SDA