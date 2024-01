Il presidente della Fed Jerome H. Powell Keystone

La Fed lascia i tassi di interesse invariati in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi dal 2001. Il costo del denaro è fermo da luglio.

Con un voto all'unanimità, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve (Fomc) ha deciso di tenere ancora fermi i tassi di riferimento dal momento che «l'inflazione resta a livelli elevati sebbene sia scesa nell'ultimo anno». Nella dichiarazione conclusiva del meeting si sottolinea tuttavia come l'economia Usa sia «cresciuta a un livello sostenuto, e il tasso di disoccupazione è rimasto basso».

Il Fomc «ritiene che i rischi legati al raggiungimento degli obiettivi in materia di occupazione e inflazione stiano raggiungendo un migliore equilibrio» ma «le prospettive economiche sono incerte e il Comitato resta molto attento ai rischi di inflazione».

«Nel considerare eventuali aggiustamenti» – si spiega – «il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi». Ma il Fomc «ritiene che non sarà opportuno ridurre l'intervallo obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia che l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%». Confermato inoltre il processo di riduzione del bilancio della banca centrale Usa.

