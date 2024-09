Sam Altman e Mira Murati, in una foto di archivio Keystone

Mira Murati, la chief technology officer di OpenAI, lascia la società. Nell'annuncio a sorpresa Murati precisa che assicurerà una transizione dolce.

SDA

«Grazie di tutto. Le sono grato per quello che ci ha aiutato a costruire e raggiungere», ha detto l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman.

Frattanto si profila una vera e propria rivoluzione in casa OpenAI. La start up a cui fa capo ChatGPT intende convertirsi da non profit a società a scopo di lucro. Un cambio che potrebbe significare concedere una quota del 7% all'amministratore delegato Sam Altman. Lo riportano il Wall Street Journal e l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

Diventare una società a scopo di lucro è un importante cambiamento per OpenAI, fondata per sviluppare l'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità e che si è trasformata in una tradizionale start-up che vende prodotti ai consumatori.

Nella nuova società a scopo di lucro Altman e la divisione non-profit avrebbero delle partecipazioni.

