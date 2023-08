Il Global Wealth Report 2023 di UBS e Credit Suisse mostra che, in termini di ricchezza per adulto, la Svizzera continua a essere in cima alla lista dei Paesi. (Foto simbolica) Keystone

Inflazione e apprezzamento del dollaro impoveriscono le famiglie che, a livello globale, hanno fatto registrare nel 2022 un calo della ricchezza, il primo dalla crisi 2008. La Svizzera resta tuttavia in vetta.

Lo rileva l'edizione 2023 del Global Wealth Report di UBS e Credit Suisse: la ricchezza privata nel mondo è calata del 2,4%, mandando in fumo 11'300 miliardi di dollari (9'040 miliardi di franchi). Il calo maggiore è per le famiglie in Nord America ed Europa. Nonostante l'impatto delle sanzioni, la Russia ha sperimentato invece un forte aumento con 56 nuovi milionari.

In termini di ricchezza per adulto, la Svizzera continua a essere in cima alla lista, seguita da Stati Uniti, Hong Kong, Australia e Danimarca.

A livello globale il numero di milionari è sceso di 3,5 milioni, a 59 milioni di persone. I Paperoni (l'1% della popolazione) hanno visto svanire buona parte delle loro fortune.

