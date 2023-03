La ripresa c'è, Flughafen Zürich torna in zona utili

Gli aerei sono tornati a volare in massa a Zurigo. Keystone

Torna il sereno nei cieli di Flughafen Zürich: la società di gestione dell'aeroporto di Zurigo è rientrata in zona utili e ricomincerà a versare dividendi.

L'esercizio 2022 si è chiuso con un fatturato in progressione (su base annua) del 50% a 1,02 miliardi di franchi, un livello di ricavi che equivale a circa l'85% quello pre-Covid, ha indicato oggi il gruppo. Il risultato operativo Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è quasi raddoppiato, attestandosi a 556 milioni, e il conto economico presenta un utile netto di 207 milioni, a fronte di una perdita di 10 milioni nel 2021 e di 69 milioni nel 2020.

Il consiglio di amministrazione propone di versare un dividendo regolare 2,40 franchi, a cui si aggiungerà un'elargizione straordinaria di 1,10 franchi. Per l'anno in corso è atteso un aumento dei passeggeri (a 26 milioni) e una crescita degli utili.

«La ripresa è stata più rapida del previsto», ha affermato in una conferenza stampa il Ceo uscente Stephan Widrig, che lascerà il suo incarico alla fine di aprile. Si può dire che la voglia di viaggiare sia decisamente tornata, ha aggiunto. Nella prospettiva attuale ci vorranno però ancora uno o due anni per tornare al livello record del 2019, quando erano stati registrati 31,5 milioni di passeggeri.

Le cifre pubblicate oggi sono superiori alle attese degli analisti e e in borsa l'effetto non è mancato: nel pomeriggio l'azione della società saliva di circa il 2%, in un mercato in rialzo frazionale. Il titolo ha guadagnato il 18% da inizio gennaio, il 9% sull'arco di 52 settimane e il 57% in un periodo di tre anni.

Fondata nella sua forma attuale nel 2000, attraverso la fusione di due imprese esistenti, la società Flughafen Zürich è proprietaria dell'aeroporto di Zurigo-Kloten (ZH) e gestisce lo scalo, insieme ad altre otto strutture in America Latina. A Zurigo impiega circa 1700 dipendenti. L'azionista principale è il canton Zurigo, che controlla un terzo del capitale.

L'aeroporto più importante della Svizzera è nato subito dopo la seconda guerra mondiale, con il trasferimento delle attività aviatorie che fino ad allora erano a Dübendorf (ZH). La prima pista entrò in funzione il 14 giugno 1948, quando un quadrimotore Douglas DC-4 della Swissair spiccò il volo verso Londra.

