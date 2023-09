Christine Lagarde promette che l'Eurozona si avvicinerà alla stabilità dei prezzi. Keystone

La Banca centrale europea (Bce) riporterà tempestivamente l'inflazione al 2%. Lo ha detto la presidente Christine Lagarde parlando a un seminario a Londra.

Non è però stato fatto alcun riferimento alle decisioni che verranno prese nella riunione di politica monetaria di settembre.

La 67enne ha ribadito che nell'Eurozona l'inflazione resta ancora troppo elevata e che per l'istituto di Francoforte è cruciale «comunicare in modo efficace» per ancorare le aspettative.

«La comunicazione svolge un ruolo cruciale nell'influenzare le aspettative di inflazione delle persone», ha sostenuto l'ex ministra francese.

