Lastminute.com è un marchio conosciuto in molti paesi. Keystone

Ricavi ancora in crescita e ritorno alla redditività per Lastminute.com.

Nel terzo trimestre la società attiva nel settore dei viaggi online con sedi ad Amsterdam e a Chiasso ha visto il fatturato salire (su base annua) del 3% a 81 milioni di euro (78 milioni di franchi), mentre l'utile operativo rettificato Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) si è attestato a 13 milioni di euro (+63%). Il periodo si è così chiuso con un utile netto di 10 milioni, a fronte della perdita di 4 milioni registrata nello stesso periodo del 2022.

«All'inizio dell'anno abbiamo riorganizzato completamente l'azienda e ci siamo concentrati su una crescita redditizia», spiega il Ceo Luca Concone, citato in un comunicato odierno. «Sono lieto di constatare che i risultati confermano la validità della nostra decisione».

La dirigenza prevede una progressione del fatturato e dei guadagni anche nei prossimi trimestri, malgrado l'inflazione a livelli elevati e le volatili prospettive macroeconomiche. L'impresa dovrebbe poter beneficiare di un un leggero miglioramento del mercato nel prossimo anno. «La gente continua a essere affamata di viaggi come sempre», chiosa a questo proposito Concone.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata positiva: dopo un'ora di contrattazioni il titolo della società saliva di oltre l'1%, nel quadro di un mercato generalmente orientato a un rialzo frazionale. Dall'inizio di gennaio il titolo Lastminute.com ha guadagnato il 13%.

Il gruppo Lastminute.com gestisce marchi quali Lastminute.com, Volagratis, Rumbo, Weg.de, Bravofly, Jetcost e Hotelscan. Attraverso i siti online e le applicazioni mobili in diverse lingue e numerosi paesi vengono raggiunti milioni di persone al mese. Per il gruppo lavorano oltre 1700 persone. La società aveva fatto parlare di sé anche per le indennità per lavoro ridotto ricevute in modo indebito durante la pandemia: nel 2022 l'allora presidente della direzione e altri dirigenti erano finiti in carcere; l'intero management era stato sostituito nel dicembre dello stesso anno.

