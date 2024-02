Lastminute.com è una realtà ben consolidata nel panorama del settore. Keystone

Ricavi ancora in aumento e redditività migliorata per Lastminute.com.

Nel 2023 la società attiva nel settore dei viaggi online con sedi ad Amsterdam e a Chiasso ha visto il fatturato salire (rispetto all'anno prima) del 6% a 321 milioni di euro (302 milioni di franchi), mentre l'utile operativo rettificato Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) si è attestato a 40 milioni di euro (+27%).

Le indicazioni diffuse stamani si basano su cifre provvisorie, che non comprendono ancora informazioni sull'utile netto. Per quanto riguarda le vendite, la progressione ha interessato soprattutto la prima metà dell'anno, quando è stato registrato un +15%.

In seguito le cifre comparative relative al 2022 sono tornate ad essere significativamente più alte, per via del venir meno dell'effetto delle restrizioni per la pandemia, e la crescita del 2023 è stata di conseguenza inferiore. Nell'ultimo trimestre il gruppo ha addirittura subito un calo del fatturato del 4% a 60 milioni.

«I risultati riflettono la nostra attenzione per una crescita redditizia», afferma il Ceo Luca Concone, citato in un comunicato odierno. «Siamo passati dalle vendite di voli a basso margine a quelle di pacchetti vacanza dinamici a più alto margine e più strategici.Questo porta a margini complessivamente più elevati e a un utilizzo più efficiente delle nostre risorse. Siamo così riusciti a posizionarci come leader di mercato in Europa con un netto vantaggio tecnologico».

I dati definitivi saranno resi noti il 4 aprile e in quell'occasione verranno anche aggiornati gli obiettivi per il corrente esercizio. In novembre l'azienda aveva annunciato un ritorno dell'Ebitda rettificato ai livelli pre-Covid del 2019. A medio termine poi il giro d'affari dovrebbe salire a 600 milioni di euro e l'Ebitda triplicare.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne occorrerà attendere l'apertura del mercato alle 09.00. In base alla chiusura di ieri dall'inizio di gennaio l'azione Lastminute.com ha perso il 4% e sull'arco di un anno si osserva una flessione della medesima entità.

Di cosa si occupa Lastminute.com

Il gruppo Lastminute.com gestisce marchi quali Lastminute.com, Volagratis, Rumbo, Weg.de, Bravofly, Jetcost e Hotelscan. Attraverso i siti online e le applicazioni mobili in diverse lingue e numerosi paesi vengono raggiunti milioni di persone al mese. Per il gruppo lavorano oltre 1700 persone.

La società aveva fatto parlare di sé anche per le indennità per lavoro ridotto ricevute in modo indebito durante la pandemia: nel 2022 l'allora presidente della direzione e altri dirigenti erano finiti in carcere; l'intero management era stato sostituito nel dicembre dello stesso anno.

hm, ats