Libra ed elezioni, il Congresso sfida Zuckerberg

Cosa succede nel mondo?

Nel comune italiano di Rossiglione, una frana ha danneggiato un veicolo e i primi due piani di un immobile residenziale. In seguito alle forti precipitazioni, in alcune regioni del nord-ovest del paese è stato dichiarato lo stato di emergenza. I cagnolini con il pelo di questo colore sono molto rari. Il fenomeno potrebbe essere dovuto alla dissoluzione della placenta prima della nascita, che potrebbe aver rilasciato una sostanza chiamata biliverdina. Quest'ultima è un prodotto di degradazione verde dell'emoglobina, il pigmento rosso del sangue. La polizia cantonale di San Gallo ha dovuto lanciarsi anima e corpo all'inseguimento di un fuggitivo a Wil. Alla fine degli agenti di pattuglia sono riusciti a catturare il pappagallo in fuga. Mancanza d'acqua: La Macedonia settentrionale è stata colpita da una siccità senza precedenti negli ultimi decenni. Il fenomeno, caratterizzato da un livello estremamente basso del lago Kozjak, influisce anche sul rendimento delle colture: quasi il 50% dei raccolti di quest'anno sono andati perduti. Una Porsche in ferraglia: questa riproduzione di una Porsche GT3 RS, composta da circa 20.000 pezzi di ferraglia e del peso di 1,3 tonnellate, può essere ammirata all'Essen Motor Show in Germania. E anche se non è in grado di viaggiare, costa una somma cospicua: per potersela permettere, bisognerà sborsare 57.000 euro (circa 62.700 franchi). In realtà, questo primate della famiglia dei lemuri vive in Madagascar. Malgrado alcune similitudini con il conte vampiro Orlock (Nosferatu) dell'omonimo film, questo animale non è suo parente. A bordo circa 700 tifosi che dovevano rientrare a Friburgo dopo una partita di calcio di prima divisione. Almeno tre persone sono rimaste ferite per via del fumo. Stando alle ultime notizie, la causa dell'incendio non è ancora stata chiarita. Numerosi berlinesi hanno offerto un alloggio alle persone bloccate in stazione. Serata all'insegna della schiuma per gli Schtroumpfs? Come vuole la tradizione, all'università scozzese di St. Andrews, gli studenti del primo anno vengono cosparsi di schiuma da barba dagli altri studenti in occasione del loro ingresso in università. L'esercito americano si sta già preparando ad una manovra di maggiore portata prevista per l'anno prossimo nella regione. Circa 20'000 soldati statunitensi dovrebbero partecipare alla missione, che costituisce il maggior sforzo bellico oltreatlantico degli ultimi 25 anni da parte dell'armata a stelle e strisce. Faccia a faccia con il pericolo: un manifestante con in mano una bandiera cilena fronteggia con il proprio corpo un cannone ad acqua a Santiago. Il Cile è attualmente sommerso da un'ondata di proteste: almeno undici persone sono morte durante le sommosse nazionali. Una settimana dopo il crollo parziale di un Hard Rock Hotel in costruzione a New Orleans, occorreva far esplodere due gru di 82 e 91 metri d'altezza e dal peso di diverse tonnellate che si trovavano sul cantiere. Le due strutture si erano inclinate pericolosamente e rischiavano di ribaltarsi, distruggendo gli edifici limitrofi, condutture del gas o pali dell'elettricità. Un cartello con la scritta «Pittura fresca» è sospeso fra le due parti laterali di una panchina nel parco Wilhelmshöhe a Cassel, in Germania. La pittura è talmente fresca che le tavole centrali sembrano essere state smontate per essere dipinte. Ton sur ton, ovviamente: la regina Elisabetta II assiste al QIPCO British Champions Day all'ippodromo di Ascot. Scoperta in fondo al Pacifico: lo scanner effettuato da un sonar a bordo dell'imbarcazione da ricerca Petrel mostra una nave da guerra affondata durante la battaglia del Midway, nel giugno 1942 a nord-ovest delle Hawaii. In precedenza, il conducente ottantenne aveva tagliato la catenaria di una linea ferroviaria. Alcuni giornalisti mostrano i comportamenti da evitare in caso di un incendio in aero durante una simulazione presso il centro aeronautico Mike Monroney di Oklahoma City. Fra le prime raccomandazioni c'è quella di non scattare foto del fumo all'interno della cabina. Testardo: a Bichl, in Alta Baviera, un camion è rimasto incastrato sotto a un ponte, a causa della sua gru di carico, finendo con l'asse anteriore sollevato. In precedenza, il conducente ottantenne aveva tagliato la catenaria di una linea ferroviaria. La polizia ha dovuto tirarlo fuori dall'abitacolo usando una scala a pioli. Durante le proteste contro i progetti fiscali del governo libanese, sono scoppiati degli scontri.<br/>Immagine: dpa</p>" } ]