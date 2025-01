La Svizzera dispone di "un rapporto qualità-prezzo eccezionale rispetto agli altri Paesi", secondo il Litra. Keystone

Le tariffe dei trasporti pubblici in Svizzera per gli adulti si situano nella media europea. Lo indica una ricerca realizzata su incarico del Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (Litra), che precisa anche come l'offerta nel nostro Paese sia superiore.

Keystone-SDA, fc, ats SDA

Per realizzare la ricerca, l'istituto Infras ha confrontato i prezzi e la qualità del servizio in Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito e Svizzera.

In base ai risultati – presentati oggi in una conferenza stampa a Berna – per quel che concerne gli spostamenti giornalieri all'interno di una città, le tariffe per gli adulti risultano in Svizzera inferiori alla media. Unicamente l'Italia e l'Austria sono meno care.

Il discorso cambia radicalmente se si considerano i costi per i pensionati: solo in Germania i «seniori» pagano prezzi più alti. Costose sono anche le tariffe per i giovani: fanno peggio unicamente Regno Unito e Olanda.

Aumento dei prezzi nelle aree urbane

Elevate sono anche le tariffe per i viaggi settimanali all'interno di un agglomerato urbano: per gli adulti e i giovani, solo il Regno Unito vede prezzi più cari. Per gli anziani la Confederazione detiene la palma delle tariffe più elevate.

Per quel che concerne gli spostamenti giornalieri di adulti e giovani, sempre all'interno di un'area metropolitana, la Svizzera si colloca nella fascia di prezzo medio-alta, dietro a Regno Unito e Olanda.

Dalla città alla campagna a basso costo

Nel confronto tra i sette Paesi, la Svizzera si situa in buona posizione per quel che concerne i viaggi occasionali città-campagna: gli adulti pagano la seconda tariffa più economica, dopo l'Olanda. I costi per anziani e giovani sono nella media.

Nella media si situano anche i prezzi per i viaggi giornalieri tra città nelle categorie adulti e giovani. Per gli adulti solo Francia Austria e Italia fanno meglio, per i giovani Austria e Italia.

Buon rapporto qualità prezzo

Lo studio ha poi analizzato la qualità dell'offerta: in particolare puntualità, densità dell'offerta e della rete, così come velocità media del traffico a lunga percorrenza.

La Svizzera ottiene i risultati migliori in tutte le categorie, ad eccezione della velocità, dove è la Francia a collocarsi al primo posto.