Località turistiche aiutano i non vaccinati, organizzano test Covid

Gstaad e le altre località non vogliono lasciarsi scappare i turisti, anche se non vaccinati.

Località turistiche importanti quali Arosa (GR), Grindelwald (BE), Gstaad (BE), Crans-Montana (VS) e St. Moritz (GR) stanno organizzando centri di test Covid.

Obiettivo: permettere agli ospiti non vaccinati – cioè attualmente il 40% degli svizzeri – di accedere in modo agevole alle offerte.

«La domanda è notevole e l'offerta è molto apprezzata», afferma una responsabile dell'ente di promozione di Gstaad in un contributo al periodico Hotelrevue di cui riferiscono oggi Tages-Anzeiger e testate consorelle.

A Grindelwald per evitare ai turisti di dover andare sino all'ospedale di Interlaken (BE) è stato organizzato, con una farmacia, un container sulla piazza principale. Lenzerheide sta facendo qualcosa di simile a titolo di esperimento sino a fine ottobre: si raccolgono esperienze per vedere se mantenere l'offerta durante la stagione invernale. Andermatt (UR) ha un suo centro, aperto la sera per due ore, senza prenotazione: stando a quanto riferito ai cronisti della testata zurighese è molto ben frequentato, anche dagli ospiti degli hotel.

Rimane la questione di sapere se le località di villeggiatura vogliono creare ulteriori incentivi coprendo completamente o parzialmente i costi del test per i loro ospiti. A questo proposito Gstaad risponde che non è previsto. Secondo il Tages-Anzeiger, l'industria turistica non vuole minare la nuova strategia di vaccinazione del Consiglio federale, che mira ad aumentare il tasso di vaccinazione imponendo ai non immunizzati gli svantaggi finanziari dei tamponi.

