L'azienda aveva beneficiato alla grande della pandemia, ma non era poi più riuscita a confermarsi. Keystone

Dopo un lungo periodo di declino, Logitech è tornata a crescere, registrando un aumento delle vendite tra gennaio e marzo.

SDA

Il gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam è riuscito anche a mettere a segno un notevole balzo della redditività.

Nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 2023/24, chiuso alla fine dello scorso mese, il fatturato è salito del 5%, raggiungendo 1,01 miliardi di dollari, si legge in una nota odierna. Si tratta della prima progressione da nove trimestri a questa parte.

Durante la pandemia di coronavirus infatti, l'azienda ha venduto più che mai, soprattutto a causa della diffusione dell'home office. Con il ritorno al normalità, il boom è finito e, fino ad oggi, le cifre hanno puntato inesorabilmente verso il basso.

Il gruppo ha superato le aspettative a tutti i livelli. In particolare, l'utile (quadruplicato da 41,5 milioni a 167,6 milioni), è stato di gran lunga migliore di quello ipotizzato nelle previsioni formulate alla vigilia dagli analisti.

In termini di prodotti, la più forte tendenza al rialzo è stata osservata per tastiere (+15%) e cuffie (+16%). «La crescita è stata ampia in tutte le regioni e in tutte le categorie chiave», ha comunque precisato, citata nel comunicato, la CEO Hanneke Faber, entrata in carica lo scorso 1° dicembre. Stando alla manager olandese, gli affari dovrebbero ora proseguire su un trend positivo.

Complessivamente, nell'intero esercizio finanziario in questione, i ricavi sono scesi del 5% a quota 4,30 miliardi. Per mettere i numeri in prospettiva, nel 2019/20 l'azienda aveva fatturato 2,98 miliardi. Nonostante la magia si sia smarrita un po' dopo la pandemia, Logitech è quindi ora molto più grande di quanto non fosse prima dell'avvento del Covid.

ats