Il CEO di Lonza Pierre-Alain Ruffieux lascia a fine settembre

Il CEO di Lonza Pierre-Alain Ruffieux lascerà l'impresa «di comune accordo» alla fine di settembre. Fino alla nomina del suo successore, il presidente del Consiglio di amministrazione Albert Baehny assumerà le sue funzioni ad interim. Ha comunicato oggi Lonza.

«Gli ultimi mesi sono stati sicuramente difficili, ma la nostra impresa è leader mondiale nel suo settore e dispone di numerose opportunità per proseguire la sua crescita in tutti gli ambiti di attività», ha dichiarato Baehny. Lonza farà il punto sulla sua strategia e i suoi obiettivi a medio termine in occasione della giornata degli investitori che si terrà a Visp (VS) il 17 ottobre.

«Il Consiglio di amministrazione ringrazia Pierre-Alain per i servizi resi a Lonza e gli augura il meglio per il futuro», ha dichiarato da parte sua il vicepresidente Christoph Mäder, citato nella nota.

SDA