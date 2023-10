Lonza offre stabilimenti altamente tecnologici. Keystone

Lonza ha acquisito un altro cliente per il suo complesso di produzione biofarmaceutica a Visp, in Vallese: la società collaborerà con l'impresa statunitense Vaxcyte per lo sviluppo di candidati vaccini contro lo pneumococco.

L'allestimento dell'impianto di produzione è quasi terminato: una volta raggiunta la capacità massima, Lonza creerà fino a 300 nuovi posti di lavoro, ha indicato oggi il gruppo. I dettagli finanziari dell'accordo con Vaxcyte non sono stati resi noti.

Come noto negli stabilimenti di Visp è cessata la produzione del vaccino per il coronavirus di Moderna, che – confrontata con un calo della domanda – sta facendo capo ai bisogni con le proprie capacità produttive.

hm, ats